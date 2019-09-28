В Воронеже ищут подрядчиков для возведения 8 пристроек к детским садам

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-28T08:51:29+03:00

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Начаты конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые будут возводить 8 пристроек к детским садам.

- Этот год можно назвать рекордным – мы построили шесть садов общей вместимостью более 1300 мест, открыли два встроенных и готовимся выкупить еще три детских сада, а это еще порядка 800 мест. Но следующий год будет не менее результативным – мы подготовили и передали конкурсную документацию по определению подрядчиков, которые до 1 сентября 2020 года должны будут возвести пристройки к восьми действующим детским садам, – заявил Вадим Кстенин.

Список детских садов, к которым будут возведены пристройки:

1. МБДОУ «Детский сад № 69» (ул. Попова, 2);

2. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 138» (ул. Лизюкова, 41);

3. МБДОУ «Детский сад № 185» (ул. 45 Стрелковой Дивизии, 281);

4. МБОУ гимназия УВК № 1 (ул. Беговая, 164);

5. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142» (ул. Глинки, 11);

6. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73» (ул. Ульяновская, 31);

7. МБДОУ «Детский сад № 119»;

8. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (ул. Теплоэнергетиков, 21).

ИСТОЧНИК KP.RU