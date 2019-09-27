Житель Воронежской области ограбил гостью и вытолкал ее за дверь

СЕГОДНЯ 20:24 2019-09-27T20:24:14+03:00

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Эта история произошла 26 сентября в Поворинском районе. 39-летняя женщина мирно выпивала спиртное в гостях у 24-летнего знакомого. Ничто не предвещало беды. И вдруг возникла ссора. 24-летний вытолкал гостью из дома, несмотря на ее упорное сопротивление. И тут совершил главную ошибку - отнял у нее телефон и деньги (около трех тысяч рублей).

Женщина поспешила в полицию. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, силовики задержали парня и доставили в отдел. Там он дал признательные показания. Предстоит ответить перед судом по статье "Грабеж". Максимальное наказание - четыре года заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU