2019-09-27T15:52:53+03:00
Общество

Врачи дадут бесплатные консультации воронежцам, страдающим нарушениями памяти

Также медики проведут тестирование
Юрий КОЗЛОВ
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2 октября воронежцев приглашают в «Школу памяти». Специалисты расскажут, что делать, если вы замечаете у себя или кого-то из родственников снижение памяти, ухудшение речи, изменения характера, а также дадут советы, как повысить качество жизни пожилого человека.

Воронежцы смогут получить консультацию главного внештатного специалиста по гериатрии департамента здравоохранения Татьяны Черкашенко. Также с лекцией выступит один из лучших специалистов по проблемам нарушений памяти, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник московской Лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии Элен Мхитарян.

Для всех участников школы проведут тестирование. Врачи дадут общие рекомендации по профилактике проблем с памятью. После разбора результатов тестирования специалисты ответят на вопросы.

Всех желающих поучиться в «Школе памяти», приглашают прийти 2 октября в 14.30 в отель «Воронеж» (улица Плехановская, дом № 10а, 4 этаж, конференц-зал № 3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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