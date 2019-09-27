В Воронежской области местный старожил помог найти захоронение солдат ВОВ

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-27T15:43:38+03:00

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В селе Пасюковка Кантемировского района 78-летний местный житель Иван Колесников помог найти захоронение солдат ВОВ. Старожил был единственным, кто знал местонахождение останков военных, освобождавших его родное село. Мужчина хорошо запомнил рассказы матери. Она вместе с другими женщинами села собирали тела погибших красноармейцев и свозили их на территорию местного кладбища. По словам Ивана Колесникова, было две могилы, где покоятся по 60 человек

- Через наше село проходила линия фронта, и село переходило из рук в руки четыре раза. Пасюковку освободили зимой 1943 года. Много было погибших с нашей стороны. Весной прислали минеров и начали зачищать территорию. Во время войны в селе остались только старики и женщины. Поэтому женщины свозили тела, а старики могилы выкопали и складировали трупы. Укладывали их как мешки с сахаром или мукой. В 1956 году приехали из Военкомата с рабочими и могилу пытались открыть. Это было при нас, школьниках. Оттуда сильный трупный запах пошел на все село. Мы, пацаны, не выдержали, убежали. Могилу закопали и не взяли ни одной косточки. Когда я письменно обращался, то из архива пришло, что на территории с.Пасюковка нет зарегистрированного воинского захоронения, - рассказал Иван Колесников.

Пенсионер на протяжении многих лет мечтал похоронить солдат с почестями, установить на месте захоронения памятник и придать могиле официальный статус воинского захоронения. После личного приема у главы Кантемировского района Владимира Покусаева дело сдвинулось. В район был приглашен Богучарский поисковый отряд «Память».

26 сентября поисковики вели работы на указанном мужчиной месте и наткнулись на большое число человеческих останков, гильз патронов. Это позволит сделать запрос в архив Минобороны РФ для уточнения имен захороненных. Органы местного самоуправления вправе принять одно из решений: либо поднять все останки и перезахоронить на территории существующего воинского захоронения, либо внести данную могилу в реестр и после процедуры паспортизации в областном комиссариате установить на этом месте памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU