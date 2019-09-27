В Воронеже за полтора месяца обесточат все незаконные киоски

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-27T15:31:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже за полтора месяца планируют обесточить все незаконные торговые объекты. Об этом заявил мэр Вадим Кстенин на Совете по противодействию коррупции, который прошел в пятницу, 27 сентября. С января по сентябрь 2019 года подлежало демонтажу 446 объектов.

Основной проблемой НТО является то, что собственники часто самовольно подключаются к электросетям. Получается, что за пользование электроэнергией платит не хозяин киоска или автолавки, а жители или организации на чью «жилу» сел такой «предприниматель». Как показала практика, именно отключение от сетей заставляет значительную часть хозяев незаконных НТО самостоятельно убирать их с улиц города.

- Несанкционированное подключение к сетям – это воровство, - отметил мэр. – Я ставлю перед управами районов и нашими профильными управлениями конкретную задачу – все незаконные НТО на территории города в течение полутора месяцев должны быть отключены от электросетей. На повторное подключение должна быть моментальная реакция и привлечение к ответственности. Для меня важно, чтобы с улиц убрали этот хлам, - отметил мэр.

По результатам обсуждения Советом принят ряд решений по минимизации коррупционных рисков в деятельности управ районов и профильных подразделений мэрии в ходе противодействия размещению на территории города незаконных нестационарных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU