В Воронеже дорожный начальник заплатил 35 миллионов, чтобы избежать уголовного дела

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-27T15:31:17+03:00

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В 2015 году руководитель фирмы, строящей дороги, заключил серию фиктивных договоров с одной из воронежских махинаций. Потом он внес ложные сведения в налоговую декларацию. В итоге казна недополучила НДС от этой фирмы за 2015 год в сумме более 25 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия начальник возместил ущерб с учетом пени. В общей сложности он отдал более 35 миллионов рублей.

- Ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался, - рассказал и. о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Владислав Волков. – В законе сказано, что гражданин, впервые совершивший преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности. Правда, только в том случае, если полностью уплатит суммы недоимки и пеней. В данном случае это условие было соблюдено, уголовное дело в отношении руководителя закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU