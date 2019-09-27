2019-09-27T13:51:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области возбудили дело на «Лискинскую горэлектросеть» за слишком высокие цены на услуги

Компания повысила стоимость за год на 103,38%
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области возбудили уголовное дело на МУП «Лискинская горэлектросеть» пункта 1 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Об этом сообщили в пресс-службе УФАС в пятницу, 27 сентября.

Компания установила слишком высокие цены на услуги по предоставлению во временное пользование интернет – провайдерам опор воздушных линий электропередач для подвеса кабелей связи на территории г.орода Лиски. Это ущемляло интересы АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» в сфере его предпринимательской деятельности.

Предприятие занимает доминирующее положение на рынке. При этом при проверке выяснилось, что стоимость услуг компании в 2019 году выросла на 103,38% со 125 рублей за 1 опору в месяц до 254 рублей.

Также установлено, что цена на оказываемые аналогичные услуги, предоставляемые другими хозсубъектами на территории Воронежской области, в том числе на территории Воронежа, существенно ниже.

Кроме того, был установлен факт включения в структуру цены на указанную услугу экономически необоснованных затрат (амортизация, ремонт). Но Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области для компании установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии, в котором учтены аналогичные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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