СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-27T11:43:43+03:00

Сейчас угрозы для жизни и здоровья пострадавшего нет. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже 18-летний студент отравился угарным газом в съемной квартире. Инцидент произошел на Московском проспекте, 24 в четверг. 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Сейчас угрозы для жизни и здоровья пострадавшего нет.

Напомним, 23 сентября произошла похожая ситуация. Угарным газом отравилась женщина и ее 10-летняя дочка. По предварительным данным, отравление произошло из-за того, что не было нормальной тяги в вентиляционном канале.

ИСТОЧНИК KP.RU