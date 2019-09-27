В Воронеже 18-летний студент отравился угарным газом
В Воронеже 18-летний студент отравился угарным газом в съемной квартире. Инцидент произошел на Московском проспекте, 24 в четверг. 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.
Причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Сейчас угрозы для жизни и здоровья пострадавшего нет.
Напомним, 23 сентября произошла похожая ситуация. Угарным газом отравилась женщина и ее 10-летняя дочка. По предварительным данным, отравление произошло из-за того, что не было нормальной тяги в вентиляционном канале.
ИСТОЧНИК KP.RU