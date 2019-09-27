2019-09-27T11:25:01+03:00
Спорт

В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса случились две сенсации

Неожиданно проиграли фавориты – «Рудгормаш» и «Kelloggs EXTRA»
Юрий КОЗЛОВ
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Большинство игр третьего тура получились упорными.Большинство игр третьего тура получились упорными.Фото: предоставлено организаторами.
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В среду, 25 сентября, в Воронеже на стадионе «Стрела» прошел третий тур корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу. На юбилейный десятый сезон свои команды заявили 32 компании. В осеннем сезоне их разделили на четыре дивизиона по уровню мастерства. Это позволяет трудовым коллективам комфортно играть в своей «весовой» категории.

Открывал третий тур Дивизион «С», в котором «ГК Боравто» победил «Kelloggs EXTRA». Это была одна из немногих сенсаций – команда, проигравшая первые два тура, уверенно победила одного из фаворитов дивизиона - 3:0. «Прайм» был разгромлен «Энергетической электроникой» со счетом 1:9, «САФ-Нева» разделала под орех «Промсвязьбанк» со счетом 12:5, а «Воронежская кондитерская фабрика» в упорной игре взяла верх над «Курьер Сервис Экспресс» – 2:1.

Матчи Дивизиона «D» показали то соотношение сил, которое можно было прогнозировать. «НВП Протек» проиграл «Ростелекому» со счетом 0:3, «ВоронежКомплект» разделил очки с «Северсталью» (2:2), «АВА-Трейд» уступила «АГРО-Лидеру» со счетом 2:4, «Автомир» переиграл «Syngenta» со счетом 4:1.

В Дивизионе «А» случился еще один сюрприз – «Рудгормаш» уступил колючему контратакующему «Продмаркету» со счетом 1:3. «Сбербанк» разгромил «Молвест» со счетом 8:3, в дерби «дорожников» «Нижнедевицкавтодор» уступил «Росавтодору» (5:6), а «Газпроектинжиниринг» обыграл «ЦДС Дорогу» со счетом 4:2.

В дивизионе «B» прошли четыре упорных матча. «Горэлектросеть» проиграла «РВК-Воронеж» со счетом 4:5, «Департамент дорожной деятельности» победил неуступчивый «Воронежский Механический Завод» со счетом 2:1, «КанцлерЪ» взял верх над «T-Systems» со счетом 3:1, а «Космос-Нефть-Газ» одолел «Воронежский Пивзавод» со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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