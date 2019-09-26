В Воронеже мошенник, укравший автомобили на 19 миллионов, сядет на 11 лет

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-26T15:48:57+03:00

Он представлялся сотрудником департамента аграрной политики регионального правительства и «покупал» машины от имени этого ведомства

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Коминтерновский районный суд вынес приговор 36-летнему крупном мошеннику.

В августе 2018 года мужчина вместе с двумя знакомыми провернул несколько афер. В Белгороде один из мошенников позвонил в центр продаж ООО «СКС-Лада». Представившись начальником отдела снабжения департамента аграрной политики Воронежской области, он сказал, что хочет купить две «Нива Шевроле», стоявшие 782 500 рублей каждая. Оплату обещал в течение десяти дней из бюджета Воронежской области.

Получив по электронной почте документы, оформляющие покупку, руководитель преступной группы внес в них реквизиты департамента аграрной политики Воронежской области. Он также сфабриковал от имени департамента доверенности, необходимые для получения автомобилей, заверив всю эту «липу» вымышленной подписью и печатью.

В сентябре 2019 года в автосалон «СКС-Лада» приехали двое нанятых мошенниками водителей эвакуаторов, не участвовавших в делах банды. По поддельным документам они получили автомобили, которые перевезли в Курскую область, где передали похитителям.

В итоге «СКС-Лада» причинили материальный ущерб на общую сумму более 1,5 млн. рублей.

По аналогичной преступной схеме в ООО «Бизнес Кар Воронеж» своровали «Тойоту- Камри», стоящую 1,8 млн. рублей, две «Тойоты Ленд Крузер 200» (5,4 млн. рублей каждая), а также «Тойоту Ленд Крузер Прада 150» - 3,4 млн. рублей. В результате ООО «Бизнес Кар Воронеж» причинили ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

В ООО «АвтоцентрГаз-Русавто» аферисты похитили «ГАЗ–С41R13» стоимостью 1,8 млн. рублей, в «Воронежавтогазсервис» «ГАЗ – 22177» (925 тысяч рублей).

- Суд приговорил руководителя преступной группы к 11 годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Решается вопрос о взыскании с афериста всех причиненных им миллионных убытков. По этому поводу подали иски все пострадавшие компании, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU