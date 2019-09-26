В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее 10-летняя дочка

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-26T14:19:50+03:00

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В понедельник, 23 сентября, около десяти часов вечера в больницу из дома № 21 на улице Гайдара привезли женщину с 10-летней дочкой. Все симптомы указывали на то, что они отравились угарным газом. На данный момент состояние женщины и девочки стабильное, угрозы жизни нет.

- На место происшествия выезжали наши специалисты для расследования обстоятельств ЧП и сотрудники Горгаза, - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. - По предварительным данным, отравление произошло из-за того, что не было нормальной тяги в вентиляционном канале.

Напомним, зимой 2017-18 годов была целая серия смертей от угарного газа. 29 ноября 2017-го в доме № 35 на улице Пушкинской обнаружили трупы парочки, снявшей квартиру, – парню было 22 года, девушке 20 лет. На плите были включены газовые горелки, а окна плотно закрыты.

22 февраля 2018 года два ЧП унесли пять жизней. В многоэтажке на площади Ленина газом насмерть отравились двое мальчиков 8 и 12 лет. А в частном доме в селе Лосево Семилукского района по той же причине погибла целая семья: 80-летняя пенсионерка, ее 53-летний сын и 12-летняя внучка.

Спасатели напоминают:

1. перед включением газовых приборов нужно проверить тягу;

2. пользуясь газом, обязательно нужно держать открытыми форточки или приоткрытыми окна;

3. нельзя самим вносить изменения в конструкцию газовых приборов и вентиляционных каналов.

4. если почувствовали себя плохо, нужно немедленно выйти на улицу и позвонить 112.

ИСТОЧНИК KP.RU