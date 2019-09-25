В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»

25 Сент. 21:56 2019-09-25T21:58:36+03:00

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В перерыве матча «Факела» и «Арсенала» произошел неприятный инцидент. После того, как воронежцы сравняли счет в конце первого тайма, фанаты зажгли много пиротехники. Загорелось сидение.

По свидетельствам фанатов, оно уже догорало. И тут подъехали пожарные, развернули рукава и направили струю воды в направлении этого сидения. Было достаточно времени, чтобы отскочить от ледяного душа, но некоторые фанаты то ли не успели, то ли не сочли нужным это делать. Остается пожелать им здоровья. Со стороны такое купание смотрелось, конечно, диковато…

Напомним, «Факел» в упорной борьбе проиграл тульскому «Арсеналу» - 1:2 и выбыл из Кубка.

ИСТОЧНИК KP.RU