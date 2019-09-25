2019-09-25T21:58:36+03:00
Происшествия

В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»

Сотрудники МЧС тушили загоревшееся сидение
Юрий КОЗЛОВ
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Некоторым фанатам пришлось сразу после радости от гола "Факела" принять холодный душ.Некоторым фанатам пришлось сразу после радости от гола "Факела" принять холодный душ.Фото: скрин видео телеграм-канала Мог дома сидеть.
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В перерыве матча «Факела» и «Арсенала» произошел неприятный инцидент. После того, как воронежцы сравняли счет в конце первого тайма, фанаты зажгли много пиротехники. Загорелось сидение.

По свидетельствам фанатов, оно уже догорало. И тут подъехали пожарные, развернули рукава и направили струю воды в направлении этого сидения. Было достаточно времени, чтобы отскочить от ледяного душа, но некоторые фанаты то ли не успели, то ли не сочли нужным это делать. Остается пожелать им здоровья. Со стороны такое купание смотрелось, конечно, диковато…

Напомним, «Факел» в упорной борьбе проиграл тульскому «Арсеналу» - 1:2 и выбыл из Кубка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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