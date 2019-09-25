В Воронеже на остановке скончался 70-летний мужчина

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-25T18:49:50+03:00

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В Воронеже на остановке Новгородской по улице Хользунова скончался пожилой мужчина. Пенсионер ждал автобус, но в какой-то момент захрипел и упал. ЧП случилось около пяти часов вечера в среду, 25 сентября.

Очевидцы тут же кинулись ему на помощь. Горожане вызвали скорую и до ее приезда пытались вернуть пенсионера к жизни своими силами: делали искусственное дыхание и массаж сердца. К сожалению, прибывшие на место медики, лишь констатировали смерть.

Позже стало ясно, что на остановке мужчина был не один. Рядом с ним стояла женщина. Из-за суматохи и паники ее не сразу удалось заметить в толпе. Скорее всего, это родственница погибшего. Она первая вызвала скорую. Когда все разошлись, пенсионерка расплакалась.

Как только скорая уехала, на место прибыла «ГАЗель» с надписью «перевозка». Из машины вышла женщина, которая к удивлению и возмущению окружающих, предложила и без того убитой горем родственнице умершего ритуальные услуги.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, «Комсомолке» сообщили, что мужчине было 70-лет. Он жил недалеко от места трагедии и состоял на учете в больнице по сердечно-сосудистым заболеваниям. По предварительным данным, умер пенсионер естественной смертью. Точную причину установят врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU