В Воронеже мужчина ограбил кассу павильона ради покупки нового телефона и продуктов

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-25T16:40:35+03:00

В помещение он пробрался через окно

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В Воронеже сотрудники полиции раскрыли дерзкое ограбление торгового павильона на улице Волгоградской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 25 сентября.

Инцидент произошел около шести часов вечера, когда сотрудница павильона еще находилась на рабочем месте. Женщина рассказала, что через открытое окно в помещение проник неизвестный. Мужчина выхватил из кассы деньги и сбежал. Причиненный ущерб составил около 21 тысячи рублей.

Через несколько дней схожего по приметам местного жителя задержал на улице Туполева участковый. Им оказался 30-летний воронежец, неоднократно судимый за аналогичные преступления. В отделе полиции он признал свою вину и пояснил, что на похищенные деньги приобрел мобильный телефон и продукты.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU