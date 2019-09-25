В Воронежской области поймали парней, похитивших сейф с деньгами, оружием и украшениями

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-25T14:26:04+03:00

Для грабежа местные жители арендовали машину, которая их и подвела

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В Воронежской области поймали трех парней, которые похитили сейф из дома 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 25 сентября.

Криминальная история случилась 11 сентября. Утром банда пробралась в дом к мужчине через открытую входную дверь. Оттуда они похитили металлический сейф, с находящимися в нем купюрами, общей суммой около миллиона рублей, восемью единицами оружия и боеприпасов к ним, а также золотыми украшениями. Ущерб составил около одного миллиона ста пятидесяти тысяч рублей.

Правоохранители опросилии очевидцев кражи, которые в это время видели возле дома автомобиль «Лада-Приора» темно-вишневого цвета. По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции установили госномер машины и узнали, что она была взята в аренду. 24-летний воронежец оставил фирме свои паспортные данные во время временного проката автомобиля. По ним его и сообщников удалось найти и задержать.

В отделе полиции они признали вину и пояснили, что после совершения преступления сейф вскрыли на берегу реки Ведуга у села Ендовище Семилукского района. Деньги частично потратили на личные нужды.

По обстоятельствам данной кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Семилукским районным судом 24 и 18-летним фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а 29-летнего подозреваемому - в виде домашнего ареста. Теперь им грозит до 10-лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU