Спасатели опубликовали «штормовое предупреждение» из-за предстоящих заморозков в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-25T13:49:44+03:00

Аналогичное предупреждение был и на 24 и 25 сентября

Изменить размер текста: A A

Спасатели опубликовали очередное «Штормовое предупреждение»: ночью и утром 26 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 3 градусов. Соответствующий прогноз поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Напомним, аналогичное предупреждение был и на 24 и 25 сентября.

- Уважаемые граждане! Просим принять во внимание данную информацию и учитывать возможное похолодание в своей деятельности! При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00, - напоминают в главном управлении МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU