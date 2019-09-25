2019-09-25T13:47:31+03:00
Происшествия

Воронежцев будут судить за попытку продажи пистолета сотруднику ФСБ

Оружие горожане нашли в лесу и решили на нем заработать
Юлия ДИДЕНКО
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За оружие местные жители назначили цену в 75 тыс. рублей.За оружие местные жители назначили цену в 75 тыс. рублей.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном сбыте огнестрельного оружия. Теперь троим горожанам грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 24 сентября.

История произошла еще в 2016 году. Тогда 29-летний мужчина нашел в лесу около поселка Придонской случайно нашел самозарядный девятимиллиметровый пистолет, револьвер калибра 5,6 мм, 120 пистолетных и 30 винтовочных патронов. Все это время горожанин хранил оружие у себя дома. А в 2019 году решил все-таки его продать. Тогда 26-летний друг воронежца нашел покупателя, а еще один их общий знакомый помог организовать сделку. За оружие они назначили цену в 75 тыс. рублей. Заработать на находке товарищам не удалось.

«Покупателем» оказался сотрудник ФСБ Мужчин задержали.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору).рассмотрят по существу в Центральном районном суде Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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