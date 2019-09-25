Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет бабье лето

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-25T14:31:09+03:00

Синоптики утверждают, что бабье лето уже не за горами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным метеорологов, столбик термометра поднимется до 18 градусов в начале следующей недели

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о том, когда в наш регион придет бабье лето. Ждать осталось недолго.

- Антициклон, держащий холод в нашей области, уходит на восток. К началу следующей недели он оставит после себя только «хвост», который будет затягивать теплый воздух с юго-востока, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В результате столбик термометра в Воронеже поднимется до 18 градусов, а по области местами даже и до 20. Ночью также станет намного теплее – 10-12 градусов. Всю рабочую неделю будет солнечно. К выходным, по предварительным данным, погода испортится – пойдет дождь, однако температура существенно не изменится.

Синоптики также подкорректировали прогноз на ближайшие дни. Уже 28 и 29 сентября днем будет значительно теплее, чем сейчас.

В четверг, 26 сентября, ночью обещают +2 градуса при пасмурной погоде. Днем солнце будет выглядывать из-за облаков. Воздух прогреется до +14.

Ночью в пятницу, 27 сентября, снова будет пасмурно, но уже теплее, чем сутки назад, - +5 градусов. Днем при переменной облачности столбик термометра поднимется до +15.

В субботу, 28 сентября, ночью подует северо-западный ветер, сохранится пасмурная погода, будет +4 градуса. Днем ветер сменится на северный, на солнце будут набегать облака, потеплеет до +16.

В воскресенье, 29 сентября, подует западный ветер, ночь снова будет пасмурная, но уже более теплая - +6 градусов. Днем прогнозируют такую же погоду, что и в субботу, – переменная облачность и +16.

ИСТОЧНИК KP.RU