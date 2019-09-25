В Воронеже две автоледи устроили ДТП, в котором пострадал 6-месячный ребенок

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-25T11:19:31+03:00

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Во вторник, 24 сентября, в 14.35 на улице Острогожской, 2 на перекрестке столкнулись две иномарки.

- «Датсун-Ми-До», которым рулила 24-летняя девушка, врезался в «Ниссан-Жук», которым управляла 38-летняя женщина, - рассказала инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу Анита Проняева. – В ДТП получил поверхностную травму головы шестимесячный мальчик, ехавший в «Датсуне». Малыша отвезли в больницу и в тот же день выписали. Ребенка спасло то, что он ехал в автолюльке.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что малышей до года необходимо возить в автолюльке, а детей до 7 лет – в автокресле. Но если ребенок еще маленький, лучше продолжать пользоваться этим дополнительным средством безопасности. До тех пор, пока автокресло явно не будет мало вашему мальчику или девочке.

ИСТОЧНИК KP.RU