2019-09-25T12:28:34+03:00
Общество

Ряд управляющих компаний Воронежа не успели подготовиться к отопительному периоду

Прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении
Олег ИВАНОВ
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Согласно распоряжению правительства Воронежской области, подготовка к отопительному периоду должна была закончиться до 13 сентября. К этому времени все компании, которые обеспечивают нас теплом, должны были получить паспорта готовности.

- Установлено, по состоянию на указанную дату отсутствовали акты проверки готовности к отопительному периоду на многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении ООО «УК Мастер», ООО УК «РЭП-101», АО «УК Коминтерновского района», ООО УК «Городок», ООО «РЭК Содружество», паспорта готовности не оформлены, - подчеркнули в прокуратуре.

Получается, перечисленные организации не успели подготовить к осенне-зимнему периоду объекты энергоснабжения, электрические и тепловые сети.

Прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении - «нарушение установленного порядка подготовки к осенне-зимнему периоду».

В пресс-центре ЖКХ прокомментировали ситуацию:

- Процесс подготовки многоквартирных домов к новому отопительному сезону начинается практически сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. На дату проверки прокуратуры - 13 сентября - все дома, за исключением двух, фактически были готовы к пуску тепла. В многоквартирных домах по адресам: переулок Славы, д. 3«а» и ул. Урицкого, д. 56, Фондом капитального ремонта Воронежской области до сих пор производится капитальный ремонт систем теплоснабжения. На скорость выполнения этих работ мы повлиять не можем. Отметим, что все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду систем энергоснабжения и тепловых сетей МКД были выполнены. Оставался формальный момент - подписание паспортов готовности по нескольким многоквартирным домам. На сегодня все документы полностью оформлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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