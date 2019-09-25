2019-09-25T09:46:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель «Лада Калина» сбил пешехода, шедшего по проезжей части

По предварительной информации, именно пешеход был пьян
Олег ИВАНОВ
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В обстоятельствах аварии предстоит разобраться инспекторамВ обстоятельствах аварии предстоит разобраться инспекторамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 сентября примерно в 18.50 в Кантемировском районе 34-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил пешехода. ДТП случилось на 49 км автомобильной дороги «Богучар-Кантемировка».

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки ехал со стороны Ольховатки в направлении Богучара. Вероятно, мужчина не успел среагировать и сбил 40-летнего пешехода. Тот был в состоянии алкогольного опьянения. Он шел по проезжей части в попутном направлении.

- В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 110 ДТП, из них в областном центре – 76, на федеральных трассах - 4, в районах области – 30. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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