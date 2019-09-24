В Воронеже изменили маршрут автобуса № 22

СЕГОДНЯ 20:09 2019-09-24T20:40:51+03:00

Теперь он будет проходить через областной онкологический диспансер

Изменить размер текста: A A

В мэрии сообщили об изменении маршрута автобуса № 22, следовавшего от ВРТТЗ до ВГУ. Теперь он будет ездить через Воронежский областной клинический онкологический диспансер (улица Электросигнальная, 13/1).

От остановки «ВРТТЗ» автобусы этого маршрута направят по улицам 45-й Стрелковой дивизии, Солнечной, Электросигнальной, Московскому проспекту и улице Плехановской до ВГУ.

Обратно от ВГУ маршрутки поедут по улице Плехановской, Московскому проспекту, улицам Хользунова, Новгородской, Беговой, 45-й Стрелковой дивизии до остановки «ВРТТЗ».

Кстати, по новой транспортной схеме автобусы № 22 предлагают вовсе убрать, заменив их новыми маршрутами. Впрочем, последние изменения ставят такое решение под сомнение. Зачем пускать по другому пути маршрут, если его вскоре все равно придется упразднять за ненадобностью?

ИСТОЧНИК KP.RU