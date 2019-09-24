Под Воронежем потушили пожар, не дававший водителям видеть дорогу

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-24T19:29:37+03:00

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С утра вторника, 24 сентября, водители, проезжавшие в районе Репного, вынуждены были либо сворачивать и искать другую дорогу, либо двигаться с черепашьей скоростью. Вся дорога была затянута дымом от пожара. Видимость была близка к нулевой.

- К вечеру пожар практически потушили, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – Горели камыш и трава. Ил в нескольких местах до сих пор тлеет. Сейчас наши сотрудники продолжают его проливку. Ситуацию осложняет то, что к этим очагам тления практически невозможно нормально доехать. На месте работают пять отделений пожарной охраны и подразделения управления лесного хозяйства. Воды подвозят поливомоечные машины городской администрации.

Дым на дороге возле Репного.

ИСТОЧНИК KP.RU