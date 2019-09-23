2019-09-23T20:22:56+03:00
Общество

Вольная трактовка трудового законодательства стоила воронежскому учреждению 550 тысяч рублей

Восемь уволенных сотрудников восстановили в должности после вмешательства прокуратуры
Виктор ПАВЛОВ
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После проверки прокуратуры руководство учреждения будет относиться к сотрудникам чуть внимательнее.После проверки прокуратуры руководство учреждения будет относиться к сотрудникам чуть внимательнее.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Работники казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты Воронежской области" пожаловались в прокуратуру на нарушение трудовых прав. В апреле этого года восемь сотрудников уволили в связи с сокращением штата. При этом им не предложили все имеющиеся вакансии.

- В рамках проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе связанные с несвоевременной выплатой заработной платы, несоблюдением обязательных требований в области охраны труда, - подчеркивают в прокуратуре.

В отношении учреждения возбудили сразу 16 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила почти 550 тыс. рублей. Уволенных сотрудников восстановили в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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