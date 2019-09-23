Вольная трактовка трудового законодательства стоила воронежскому учреждению 550 тысяч рублей
Работники казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты Воронежской области" пожаловались в прокуратуру на нарушение трудовых прав. В апреле этого года восемь сотрудников уволили в связи с сокращением штата. При этом им не предложили все имеющиеся вакансии.
- В рамках проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе связанные с несвоевременной выплатой заработной платы, несоблюдением обязательных требований в области охраны труда, - подчеркивают в прокуратуре.
В отношении учреждения возбудили сразу 16 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила почти 550 тыс. рублей. Уволенных сотрудников восстановили в должности.
ИСТОЧНИК KP.RU