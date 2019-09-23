В Воронежской области мужчина забил брата до смерти

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-23T17:05:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 56-летнего жителя села Новый Курлак Аннинского района.

Ночью 5 июля мужчина выпивал вместе со своим 60-летним братом, который был у него в гостях. После изрядного количества выпитого младший родственник припомнил все старые обиды. Он набросился на брата и стал бить его, не разбирая куда, - по голове, груди, животу. В итоге от многочисленных травм мужчина умер. В отношении убийцы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы).

- Мужчина признал свою вину, подтвердив свои показания во время следственного эксперимента. Впрочем, наши сотрудники и без того собрали достаточно доказательств. Вину мужчины подтверждают свидетели преступления, а также заключения проведенных судебных экспертиз, – рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU