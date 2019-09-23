Воронежцев приглашают на выставку «Заповедный Воронеж»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-23T17:06:41+03:00

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В книжном клубе «Петровский» 29 сентября в 19.00 состоится открытие выставки работ участников пленэра «Заповедный Воронеж». В экспозиции будет представлена живопись и графика, посвященная исторической части города.

В начале августа около 40 художников разных возрастов приняли участие в пленэре, который проходил в историческом центре Воронежа – по улочкам за главным корпусом ВГУ. Именно на этой территории располагалась воронежская крепость и селились первые жители города.

Автор проекта, кандидат исторических наук Владимир Размустов и краевед Ирина Лысикова провели для художников экскурсию: маршрут включал улицы Фрунзе, Нарвскую и Белинского, Севастьяновский съезд, Спасский и Ильинский храмы.

- Исторический центр Воронежа вдохновлял и продолжает вдохновлять многих художников. Например, в музее им. И. Н. Крамского хранится пейзаж Мстислава Добужинского «Провинция. Воронеж» 1912 года. На картине признанного живописца, графика, сценографа изображён Ильинский съезд с видом на Ильинскую церковь. Спустя более ста лет на улице можно узнать строения, нарисованные Добужинским, - рассказывает Владимир Размустов.

Участники пленэра выбирали понравившиеся виды, а потом запечатлели уютные улочки и знаковые места города в самых разных техниках – масло, акварель, пастель, маркеры. Результат можно будет увидеть на выставке «Заповедный Воронеж». Вход свободный. Экспозиция продлится до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU