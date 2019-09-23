2019-09-23T16:16:30+03:00
Общество

Повышение главного прокурора Воронежской области могут утвердить на заседании Совета Федерации

Оно состоится 25 сентября
Олег ИВАНОВ
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В повестке 465 заседания Совета Федерации, которое состоится 25 сентября, значится о назначении на должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. Докладчиками выступят председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Предполагается, что именно на этом заседании станет известно, пойдет ли на повышение прокурор Воронежской области Николай Шишкин. Напомним, до этого появлялась информация, что глава прокуратуры Воронежской области может пойти на повышения и занять пост заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. При этом назначение на новую должность ожидалось до конца лета. Кроме того, известно, что о предстоящем уходе уже предупреждены ближайшие коллеги Николая Шишкина и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Более того, считалось, что воронежскую прокуратуру возглавит Юрий Немкин, который 10 июля был назначен первым замом прокурора региона. Однако сейчас появляется информация, согласно которой должность может получить и человек из другого региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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