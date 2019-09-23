Воронежцам покажут гербарий из Дивногорья

СЕГОДНЯ 00:19 2019-09-23T00:19:36+03:00

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3 октября в художественном музее имени Крамского откроется необычная выставка. Экспонатами станут не картины и скульптуры. Проект «Дивное дикое поле» представит... гербарий. 44 вида засушенных растений привезет в Воронеж музей-заповедник «Дивногорье». Выставка наглядно расскажет о флоре дивного места.

- Гербарий - незаменимый источник научной информации, который несет в себе и эстетическую ценность. Поэтому посетители выставки не только узнают много интересного о растениях, но и вдохновятся их красотой. Зрительные впечатления будут дополнены обонятельными – в экспозицию включены запахи растений – с ними погружение в мир флоры заповедника будет более глубоким, - отметили в музее. - Каждый вид растений имеет свои удивительные биологические особенности, позволяющие выживать и даже процветать в непростых условиях среды. Находясь в природе, мы часто просто не замечаем этих важных мелочей. Присмотреться к растениям внимательнее и понять, насколько целесообразно они приспособлены, позволят гербарные образцы.

Выставка продлится до 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU