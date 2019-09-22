2019-09-22T16:38:09+03:00
Спорт

Волейболистки «Воронежа» уступили череповецкой «Северянке-2»

Игра закончилась со счетом 3:1
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот трансляции.Фото: скриншот трансляции.
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В Череповце волейболистки «Воронежа» уступили «Северянке-2» во втором туре чемпионата Высшей лиги Б со счетом 1:3. Игра прошла в субботу, 21 сентября.

Воронежские спортсменки начали с проигрыша - 19:25, но во второй партии отыгрались - 28:26. Следующие две партии волейболисты вели ровно, но в конце череповецкий клуб все-таки выходил в лидеры - 25:12 и 25:18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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