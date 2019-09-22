2019-09-22T15:56:10+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» уступил «Тамбову» в серии буллитов

Игра прошла 21 сентября в Тамбове
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ХК «Буран».Фото: с сайта ХК «Буран».
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Воронежский хоккейный клуб «Буран» проиграл «Тамбову» в выездном матче первенства России ВХЛ – Кубке Шелкового пути. «Ураганные» уступили сопернику в серии послематчевых буллитов со счетом 2:3.

Первую шайбу в игре «Буран» забросил на 7-й минуте. Точный бросок в ворота сделал нападающий Кирилл Слепец. Но уже через несколько минут хозяева льда сравняли счет. Снова выйти вперед «ураганные» смогли в середине второго периода: Кирилл Слепец отдал пас Егору Алешину, который забил гол. Тамбовчане сдаваться не собирались. Поэтому почти сразу забросили ответную шайбу.

В овертайме победителя также выявить не удалось. И тогда команды перешли к серии буллитов.

- Несмотря на то, что тамбовчане в игре все время оказывались в роли догоняющих, в буллитной серии они оказались сильнее, - прокомментировали итоги матча в пресс-службе «Бурана».

Следующая игра у воронежского клуба состоится в среду, 25 сентября, «Ураганные» сразятся с клубом «Сарыарка» из Караганды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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