В Воронежской области общественники проверили условия содержания задержанных

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-22T14:03:58+03:00

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В Калачеевском районе Воронежской области общественники проверили условия содержания арестованных и задержанных. Изолятор осмотрели в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 22 сентября.

Изолятор временного содержания посетил председатель общественного совета при ОМВД Сергей Чебаков. Общественник отметил качественно сделанный ремонт в камерах изолятора и пообщался с административно-задержанными лицами. Никаких жалоб на условия содержания или отношение к ним сотрудников ИВС не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU