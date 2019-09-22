В Воронежской области общественники проверили условия содержания задержанных
В Калачеевском районе Воронежской области общественники проверили условия содержания арестованных и задержанных. Изолятор осмотрели в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 22 сентября.
Изолятор временного содержания посетил председатель общественного совета при ОМВД Сергей Чебаков. Общественник отметил качественно сделанный ремонт в камерах изолятора и пообщался с административно-задержанными лицами. Никаких жалоб на условия содержания или отношение к ним сотрудников ИВС не поступило.
ИСТОЧНИК KP.RU