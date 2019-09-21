Аферисты за сутки обманули жителей Воронежской области на 900 тыс рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-21T16:30:48+03:00

Один из потерпевших хотел купить для фирмы удобрений на 768 тыс, но предприятие их так и не увидело

Изменить размер текста: A A

За 20 сентября жители Воронежской области подарили мошенникам около 900 000 рублей. Двое граждан поверили лже-работникам финансового учреждения и провели операции с банковскими картами, еще двое стали жертвами аферистов, пытаясь купить товары в интернете.

В частности, в Таловском районе сотрудник общества с ограниченной ответственностью поговорил по телефону с якобы представителем фирмы по продаже минеральных удобрений. Договорившись о сделке, потерпевший перевел на расчетный счет, продиктованный ему неизвестным, 768 000 рублей. После чего сотрудник фирмы удобрений перестал выходить на связь, а товара потерпевший так и не дождался.

Будьте бдительны, совершая финансовые операции после разговоров с неизвестными лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU