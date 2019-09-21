2019-09-21T12:24:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области насмерть сбили женщину

Авария случилась в Таловой
Ярослав ИВАНОВ
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В пятницу, 20 сентября, в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 143 ДТП, большинство из которых произошло в столице Черноземья - 104. В трех авариях пострадали два человека и один погиб.

Смертельная авария произошла в Таловой около половины восьмого вечера. «Шевроле Нива» под управлением 44-летнего водителя сбила 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте.

Полицейские устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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