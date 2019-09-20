2019-09-20T20:09:22+03:00
Общество

Воронежский лесопожарный центр получил новую технику для борьбы с пожарами

Автопарк пополнил мощный трактор ХТА-280.1
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.
Изменить размер текста:

Воронежский лесопожарный центр получил новый трактор ХТА-280.1. Техника поступила в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в пятницу, 20 сентября.

Агрегат может использоваться для расчистки больших площадей под посадку леса, а также он очень эффективен при тушении и предотвращении лесных пожаров. Повышенная проходимость трактора даст возможность проехать в труднодоступные участки, а установка на него специального оборудования позволит измельчать остатки леса на лесосеках и убирать просеки при подготовке территории к лесовосстановительным мероприятиям.

- В настоящее время весь комплект техники, запланированный проектом на этот год, уже поступил в центр. Это лесопосадочные машины, мульчер, автомобиль КАМАЗ с манипулятором, автоцистерны, противопожарные установки, тракторы. Кроме того, на сэкономленные в ходе аукционов средства приобретены автомобили повышенной проходимости и ранцевые огнетушители, - рассказал руководитель лесопожарного центра Владимир Галдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава департамента экологии Воронежской области уходит на повышение в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора
В Воронеже компанию «МРСК Центра» оштрафовали на 1,2 млн рублей
Владимир Путин наградил орденом Дружбы воронежского сенатора Сергея Лукина
Жителей Воронежской области позвали на срочные поиски 87-летнего дедушки
В Воронежской области построят уникальный селекционный центр
В Воронежской области устроивший смертельное ДТП водитель грузовика получил четыре года колонии
В Воронежской области похитители капусты пытались скрыться от полицейской погони
В Воронеже церемония открытия Дня города может пройти в Театре оперы и балета
Сейв вратаря воронежского «Факела» признали лучшим в 13-м туре ФНЛ
Воронежцы пожаловались на пьяные драки у круглосуточной рюмочной
В Воронеже открылся самый большой детский сад
В Воронежской области будут судить мужчину, который сбил подростка на переходе
В Воронежской области наркоман получил 11 лет колонии за продажу «соли»
Воронежцам покажут рукоделие слушателей «Академии пенсионеров»
В Воронеже уже несколько месяцев разыскивают пропавшего пенсионера
В Воронежской области женщина из неприязни воткнула нож в шею знакомому