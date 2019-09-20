Воронежский лесопожарный центр получил новую технику для борьбы с пожарами

СЕГОДНЯ 20:09 2019-09-20T20:09:22+03:00

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Воронежский лесопожарный центр получил новый трактор ХТА-280.1. Техника поступила в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в пятницу, 20 сентября.

Агрегат может использоваться для расчистки больших площадей под посадку леса, а также он очень эффективен при тушении и предотвращении лесных пожаров. Повышенная проходимость трактора даст возможность проехать в труднодоступные участки, а установка на него специального оборудования позволит измельчать остатки леса на лесосеках и убирать просеки при подготовке территории к лесовосстановительным мероприятиям.

- В настоящее время весь комплект техники, запланированный проектом на этот год, уже поступил в центр. Это лесопосадочные машины, мульчер, автомобиль КАМАЗ с манипулятором, автоцистерны, противопожарные установки, тракторы. Кроме того, на сэкономленные в ходе аукционов средства приобретены автомобили повышенной проходимости и ранцевые огнетушители, - рассказал руководитель лесопожарного центра Владимир Галдин.

ИСТОЧНИК KP.RU