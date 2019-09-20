2019-09-20T18:49:55+03:00
Общество

Владимир Путин наградил орденом Дружбы воронежского сенатора Сергея Лукина

Чиновник внес большой вклад в развитие парламентаризма
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского регионального отделения Партии «Единая Россия».Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского регионального отделения Партии «Единая Россия».
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Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда членов Совета Федерации. Среди них оказался и представитель законодательного органа госвласти Воронежской области Сергей Лукин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации,

- Лукин удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, - говорится в документе.

Также особые награды получили и другие представители власти. Сенатору Николаю Рыжкову за особые заслуги перед государством и народом присвоено звание Героя труда РФ. Ордена Александра Невского удостоены члены Совета Федерации Любовь Глебова, Олег Морозов и Виктор Озеров, ордена Дружбы - Татьяна Гигель. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени будет вручена сенаторам Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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