2019-09-20T18:21:27+03:00
Общество

В Воронежской области построят уникальный селекционный центр

В минувшую среду, 18 сентября, губернатор посетил в муниципалитете ряд предприятий, а также провел там выездное заседание правительства области
Татьяна МИСТЮКОВА
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В ходе поездки глава региона озвучил хорошие новости не только для района.

«В СЕЛАХ ТАКОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕ УВИДИТЕ»

Так высказался о своем детище председатель совета директоров компании «Воронежкомплект» Александр Ермашов. Предприятие находится в селе Лещаное Воробьевского района, и средняя зарплата на нем составляет, по словам руководителя, больше 30 тысяч рублей. Трудятся там 32 человека. В их обязанности входит ремонт отечественных, белорусских, импортных тракторов, сборка вакуумных насосов, зубовых борон - на предприятии рассказали, что аграрии по сей день охотно их берут: стоят они недорого, а свою функцию - выравнивание почвы и закрытие в ней влаги - выполняют на отлично.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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