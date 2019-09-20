В Воронежской области похитители капусты пытались скрыться от полицейской погони

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-20T17:19:46+03:00

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В селе Можайском Каширского района у семейной пары пытались похитить капусту с их крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 20 сентября.

Накануне в 2.30 ночи мужчина и женщина находились возле села Можайское, где охраняли поле с капустой. Через некоторое время они заметили, как неизвестные прибыли на автомобиле ВАЗ-2114 и стали срезать кочаны, а затем грузить их в машину.. Владельцы КФХ обратились в полицию, и сами попытались остановить грабителей. Заметив хозяев капусты, похитители попытались скрыться. Но в это время сотрудники ГИБДД подъехали по указанному адресу и начали преследование.

Их задержали недалеко от места преступления. Грабителями оказались 38-летний воронежец, ранее судимый за совершение имущественных преступлений и нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также его 32-летняя сожительница.

В отделе полиции грабители пояснили, что неоднократно проезжали мимо этого поля по дороге к родственникам в Лискинский район, поэтому у них возник умысел на совершение преступления. Всего им удалось похитить 450 кг капусты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU