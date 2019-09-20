В Воронежской области будут судить мужчину, который сбил подростка на переходе

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-20T15:27:55+03:00

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В Нововоронеже будут судить 57-летнего местного жителя, который на пешеходном переходе сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 20 сентября.

По версии следствия, 14 декабря 2018 года в 22.30 пьяный мужчина ехал на «Субару-Аутбек» по улице Остужева со стороны Северного моста в направлении улицы Переверткина в Воронеже. Возле пешеходного перехода возле дома 2 «Е» он не остановился на красный свет светофора и сбил 15-летнего ребенка.

В результате ДТП 15-летний пешеход получил телесные повреждения, которые в совокупности характеризуются как тяжкий вред здоровью.Обвиняемый полностью признал свою вину в произошедшем, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU