В Воронежской области наркоман получил 11 лет колонии за продажу «соли»

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-20T15:14:30+03:00

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В Воронежской области продажа за две тысячи «соли» обернулась для местного жителя 11 годами колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 20 сентября.

В декабре прошлого года жителя Поворинского района поймала полиция за продажу 0,8 г синтетического наркотика. При личном досмотре у 28-летнего мужчины обнаружили еще одну дозу. Кроме того, в момент задержания он уже отбывал условный срок за хранение запрещенных веществ.

Суд признал местного жителя виновным признал мужчину виновным по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотического средства в крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение наркотического средства в значительном размере без цели сбыта). И назначил виновному наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Условное осуждение по предыдущему приговору отменено и по совокупности приговоров окончательное наказание назначено виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU