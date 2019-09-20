Воронежцам покажут рукоделие слушателей «Академии пенсионеров»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-20T15:10:05+03:00

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Накануне Международного Дня пожилых людей в Воронеже пройдет выставка творческий работ слушателей «Академии для пенсионеров». Мероприятие организует КУВО «УСЗН Ленинского района г. Воронежа».

«Академия» работает с 2011 года. В ней пожилые люди изучают иностранные языка, учатся рисовать, овладевают компьютерной грамотностью, занимаются рукоделием.

Посетить выставку можно 30 сентября и 1 октября 2019г. по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября,44. Дополнительная информация по тел.: +7(473) 277-58-43, +7(473)277-33-94.

ИСТОЧНИК KP.RU