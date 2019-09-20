2019-09-20T10:09:31+03:00
Общество

Работодатели выплатили сотрудникам долги по зарплате на общую сумму более 14 миллионов

Восстановить справедливость помогли следователи
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта СУСК по Воронежской областифото с сайта СУСК по Воронежской области
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За 6 месяцев 2019 года в Следственное управление СК по Воронежской области поступило 51 обращение по вопросам нарушения трудовых прав граждан, и, в частности, по невыплате зарплаты. Следователи возбудили 13 уголовных дел и приняли решение об отказе в 31 случае.

- По оконченным в 2019 году уголовным делам рассматриваемой категории общая сумма причиненного ущерба составила более 14 млн. рублей, из них на стадии предварительного следствия возмещено ущерба на сумму более 11 млн. рублей, - рассказали в управлении. - Там, где в ходе расследования задолженность перед работниками по заработной плате или иным предусмотренным законом выплатам добровольно не была погашена, следователи накладывали арест на имущество.

Всего в 2019 году в ходе расследователя работодатели погасили задолженности по зарплате работникам на общую сумму более 145 млн. рублей. Среди них филиал ООО «РАСКО – Воронежский стеклотарный завод», выплативший более 42 млн. рублей, и ООО «Воронежтрубопроводстрой», погасивший долг перед работниками на сумму более 94 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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