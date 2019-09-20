В Воронежской области снизилась угроза лесных пожаров

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-20T08:56:38+03:00

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Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о снижении класса пожарной опасности до первого на всей территории региона. Причиной тому стали недавно прошедшие дожди различной интенсивности.

- Однако эти обстоятельства – не повод пренебрегать правилами пожарной безопасности, - напомнили спасатели. - Риск возникновения пожаров при несоблюдении простейших требований так же сохраняется. Это касается, прежде всего, граждан, которые уже начинают наводить порядки на своих придомовых и приусадебных участках: сжигание мусора и травы при нарушении правил может привести к плачевным последствиям.

Кроме того, до глубокой осени на территории области действует «Особый противопожарный режим».

ИСТОЧНИК KP.RU