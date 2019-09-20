2019-09-20T08:56:38+03:00
Общество

В Воронежской области снизилась угроза лесных пожаров

Помогли недавно прошедшие дожди
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
Изменить размер текста:

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о снижении класса пожарной опасности до первого на всей территории региона. Причиной тому стали недавно прошедшие дожди различной интенсивности.

- Однако эти обстоятельства – не повод пренебрегать правилами пожарной безопасности, - напомнили спасатели. - Риск возникновения пожаров при несоблюдении простейших требований так же сохраняется. Это касается, прежде всего, граждан, которые уже начинают наводить порядки на своих придомовых и приусадебных участках: сжигание мусора и травы при нарушении правил может привести к плачевным последствиям.

Кроме того, до глубокой осени на территории области действует «Особый противопожарный режим».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области потушили 19 ландшафтных пожаров
Александр Розенбаум приедет в Воронеж с программой «Мы живы»
Воронежцы первыми увидят премьеру сериала “Снежная Королева: Хранители чудес”
В преддверии Дня города и на сам праздник в Воронеже перекроют центральные улицы
Лже-полицейский шантажом выманил у воронежца 25 тыс рублей
Салют на День города в Воронеже 2019: где и когда посмотреть
Под Воронежем откроют завод по производству замороженнного хлеба с 600 рабочих мест
Через два года поймали лже-замерщика окон, который обманул воронежца на 12 тыс рублей
Воронежцев научат бороться со стрессом рисованием
Мошенники за день обманули воронежцев на 200 тыс рублей
Воронежский писатель представил книгу о переломном 2014-м
Из-за вони с очистных сооружений могут уволить двух воронежских чиновников
Десятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня
Юные воронежцы привели в порядок могилы и воинские захоронения
Воронежцы отметят День города здоровыми танцами
В Воронежской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с пятью автомобилями
Воронежский концерт Gruppa Skryptonite отменили второй раз
Михаил Бычков и сотрудники воронежского Камерного театра поддержали осужденного Павла Устинова
Воронежский музей запускает экскурсию-бродилку
Воронежцев приглашают на кормление мадагаскарских тараканов
Известный танцовщик, снимавшийся с Джонни Деппом, покажет воронежцам свое шоу
Воронежцы смогут сфотографироваться с ретро автомобилями Госавтоинспекции
В Воронежской области 16-летний подросток угнал мотоцикл