2019-09-19T20:25:47+03:00
Звезды

Воронежцы первыми увидят премьеру сериала “Снежная Королева: Хранители чудес”

Студия Wizart приготовила особенный подарок для земляков на День города
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото студии Wizartфото студии Wizart
Изменить размер текста:

21 сентября воронежские аниматоры в честь Дня города подарят землякам показ нового сериала «Снежная Королева: Хранители Чудес».

- Премьера нового сериала в родном городе для нас особенно значима. Зрители всего мира знают Wizart не просто как российскую компанию, а как анимационную студию из Воронежа. То, что воронежцы увидят новый телесериал одними из первых - наш способ в очередной раз признаться в любви дорогому городу, - признался продюсер студии Wizart Владимир Николаев.

Новый сериал - спин-офф популярной франшизы «Снежная королева». Маленькие герои - Айси, Герда, Кай и Лута - объединились в команду супергероев и стали Хранителями Чудес. Им предстоит защитить мир от коварных злодеев. И они справятся с этой задачей! Ведь храбрость, смекалка, дружба, доброта и немного волшебства могут спасти мир!

Премьерный показ пройдет в 12.00 на площади Ленина.

Главные герои нового сериала - Айси, Герда и Кай с раннего утра выйдут на проспект Революции, чтобы сделать фото со всеми желающими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Розенбаум приедет в Воронеж с программой «Мы живы»
В преддверии Дня города и на сам праздник в Воронеже перекроют центральные улицы
Лже-полицейский шантажом выманил у воронежца 25 тыс рублей
Салют на День города в Воронеже 2019: где и когда посмотреть
Под Воронежем откроют завод по производству замороженнного хлеба с 600 рабочих мест
Через два года поймали лже-замерщика окон, который обманул воронежца на 12 тыс рублей
Воронежцев научат бороться со стрессом рисованием
Мошенники за день обманули воронежцев на 200 тыс рублей
Воронежский писатель представил книгу о переломном 2014-м
Из-за вони с очистных сооружений могут уволить двух воронежских чиновников
Десятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня
Юные воронежцы привели в порядок могилы и воинские захоронения
Воронежцы отметят День города здоровыми танцами
В Воронежской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с пятью автомобилями
Воронежский концерт Gruppa Skryptonite отменили второй раз
Михаил Бычков и сотрудники воронежского Камерного театра поддержали осужденного Павла Устинова
Воронежский музей запускает экскурсию-бродилку
Воронежцев приглашают на кормление мадагаскарских тараканов
Известный танцовщик, снимавшийся с Джонни Деппом, покажет воронежцам свое шоу
Воронежцы смогут сфотографироваться с ретро автомобилями Госавтоинспекции
В Воронежской области 16-летний подросток угнал мотоцикл