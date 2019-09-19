Воронежцы первыми увидят премьеру сериала “Снежная Королева: Хранители чудес”

СЕГОДНЯ 20:15 2019-09-19T20:25:47+03:00

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21 сентября воронежские аниматоры в честь Дня города подарят землякам показ нового сериала «Снежная Королева: Хранители Чудес».

- Премьера нового сериала в родном городе для нас особенно значима. Зрители всего мира знают Wizart не просто как российскую компанию, а как анимационную студию из Воронежа. То, что воронежцы увидят новый телесериал одними из первых - наш способ в очередной раз признаться в любви дорогому городу, - признался продюсер студии Wizart Владимир Николаев.

Новый сериал - спин-офф популярной франшизы «Снежная королева». Маленькие герои - Айси, Герда, Кай и Лута - объединились в команду супергероев и стали Хранителями Чудес. Им предстоит защитить мир от коварных злодеев. И они справятся с этой задачей! Ведь храбрость, смекалка, дружба, доброта и немного волшебства могут спасти мир!

Премьерный показ пройдет в 12.00 на площади Ленина.

Главные герои нового сериала - Айси, Герда и Кай с раннего утра выйдут на проспект Революции, чтобы сделать фото со всеми желающими.

ИСТОЧНИК KP.RU