Из-за вони с очистных сооружений могут уволить двух воронежских чиновников

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-19T16:57:48+03:00

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Слухи о грядущем увольнении Алексея Карякина и Галины Смирновой ходят в Воронеже давно. Но похоже скоро они превратятся в реальность. Губернатор Александр Гусев прямо заявил об этом телеканалу «Россия-24» - главы департамента экологии и природных ресурсов и департамент ЖКХ и энергетики могут лишиться свои кресел из-за вони, которая не дает жить воронежцам уже практически год.

– Я не скрываю, что это вина департамента экологии и департамента ЖКХ. У них есть все необходимые рычаги для того, чтобы на эту ситуацию повлиять. Но никто предметно не разбирался, даже вникать в причины происходящего не стали. Это продолжалось месяцами, мне пришлось лично вмешаться. Я говорил, какие мероприятия нужно провести, чтобы ситуацию исправить. Это показало некомпетентность этих людей, их нежелание участвовать в решении проблем, - отметил Александр Гусев. – Думаю, что у нас поменяется руководство и в одном, и в другом департаменте…

Напомним, из-за застоя иловых карт, незаконного слива отходов в канализацию и плохой работы система очистки Левобережных очистных сооружений жуткий запах регулярно накрывает Воронеж. Проблема до сих пор кардинально не решена. Пока живой ил перевозят на ЛОС с Правобережных очистных сооружений…

ИСТОЧНИК KP.RU