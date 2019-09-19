В Воронежской области 16-летний подросток угнал мотоцикл

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-19T12:52:38+03:00

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У 43-летнего жителя Калачеевского района накануне кто-то украл ее мотоцикл. Следственно-оперативная группа выезжала по указанному адресу. Оказалось, что 14 сентября с 16.00 до 17.00 транспортное средство стояло у частного дома на улице Коммунистической. Причем, как пояснил хозяин, ключи от него он потерял.

Благодаря свидетелям, удалось установить личность угонщика – им оказался 16-летний местный житель. В отделе полиции подросток признался, что знаком с владельцем мотоцикла, ранее приходил к нему и похитил ключ. В итоге было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU