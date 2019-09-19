Из-за неисправной газовой печи сгорела постройка в Воронежской области: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-19T10:02:37+03:00

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Два человека пострадали во время пожара в небольшом строении в городе Лиски. 18 сентября в 23.19 местные жители сообщили спасателям о возгорании на улице Калинина. Оказалось, что загорелся даже не дом, а небольшая надворная постройка размером 8 на 3 метра. Огонь быстро распространился и в итоге полностью уничтожил всю кровлю.

На месте ЧП работали восемь спасателей и две пожарные машины. В итоге пожар был ликвидирован в 23.55.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, пострадали 25-летний парень и 19-летняя девушка. Их госпитализировали в районную больницу. По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности газового оборудования - печи.

ИСТОЧНИК KP.RU