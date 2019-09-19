2019-09-19T09:25:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области ландшафтный пожар едва не перекинулся на лес

Огонь удалось остановить буквально в нескольких метрах от кромки леса
Олег ИВАНОВ
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Фото управления лесного хозяйства Воронежской области.Фото управления лесного хозяйства Воронежской области.
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Об очередном ландшафтном пожаре, который на этот раз в Павловском районе вблизи села Русская Буйловка, сообщили 18 сентября в пресс-службе управления лесного хозяйства Воронежской области.

- Пожар возник на пустыре, поросшем сорняками и кустарником, и при сильном ветре быстро разгорелся. Общими усилиями районного подразделения МЧС и Павловской пожарно-химической станции огонь удалось остановить буквально в нескольких метрах от кромки леса, - отмечают в управлении.

Всего с 16 сентября работники пожарно-химических станции приняли участие в ликвидации пяти ландшафтных пожаров в Бобровском и Павловском районах. Например, тушили горящий камыш в пойме реки Усманка вблизи поселка Репное. А на прошлой неделе было 19 случаев!

- Зачастую сухая трава и мусор загораются рядом с лесом, на колхозных полях и бросовых землях. Поэтому главная задача - не допустить перехода огня в лесной фонд, - подчеркивают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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