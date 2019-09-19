2019-09-19T08:29:05+03:00
Общество

Плата за коммунальные услуги в Воронеже может вырасти на 7% с июля 2020 года

Депутаты решили поддержать такое обращение мэрии к губернатору
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменения, похоже, ждут жителей правобережной части Воронежа, которых обслуживает ПАО «Квадра» и левого берега, где тепло в дома подает ООО «Энерговид»Изменения, похоже, ждут жителей правобережной части Воронежа, которых обслуживает ПАО «Квадра» и левого берега, где тепло в дома подает ООО «Энерговид»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

18 сентября, на первом после летних каникул заседании Воронежской городской Думы четвертого созыва рассматривалось изменения размера платы горожан за коммунальные услуги в размере 7% с июля 2020 года.

Напомним, в июне Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции. По словам премьера, такое решение «позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги».

Как сообщали Центробанк 17 сентября, в ЦФО в августе 2019 года произошло снижение годовой инфляции по до 4,4%. Но получается, что воронежцам цену все-таки поднимут на 7%?

По крайней мере, депутаты решили поддержать обращение мэрии к губернатору Александру Гусеву с просьбой установить предельное значение индекса именно в размере 7% с июля 2020 года.

- Такие изменения ждут жителей правобережной части Воронежа, которых обслуживает ПАО «Квадра» и левого берега, где тепло в дома подает ООО «Энерговид». Необходимые средства будут направлены на инвестиционные программы. Для остальных горожан, повышение тарифа будет на те значения, которые установит правительство РФ и утвердит региональное управление по тарифам, - комментруют в Гордуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водителя маршрутного автобуса «№5а» оштрафовали за грубое нарушение правил
В воронежской колонии прошли учения по поиску беглых заключенных
Воронежец заразился корью во время путешествия в Азербайджан
В Воронежской области водитель грузовика погиб, влетев в опору линии электропередач
Из-за неисправной газовой печи сгорела постройка в Воронежской области: пострадали два человека
Демонтаж недостроенной Воронежской атомной станции перенесли на 2020 год
В Воронежской области ландшафтный пожар едва не перекинулся на лес
В Воронеже утвердили застройку ветхого квартала в Левобережном районе
В центре Воронежа на 10 суток закрыли кафе
В Воронеже встал в пробке Вогрэссовский мост
В Воронежской области водителю, убившему шестилетнего пешехода, дали два года колонии
Поход жителя Воронежской области за коноплей обернулся уголовным делом
Воронежцам расскажут, как распознать «осетрину второй свежести»
В Воронеже на два дня закроют движение на улице Менделеева
В Воронеже очевидцы ищут босую бабушку