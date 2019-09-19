Плата за коммунальные услуги в Воронеже может вырасти на 7% с июля 2020 года

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-19T08:29:05+03:00

Изменения, похоже, ждут жителей правобережной части Воронежа, которых обслуживает ПАО «Квадра» и левого берега, где тепло в дома подает ООО «Энерговид» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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18 сентября, на первом после летних каникул заседании Воронежской городской Думы четвертого созыва рассматривалось изменения размера платы горожан за коммунальные услуги в размере 7% с июля 2020 года.

Напомним, в июне Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции. По словам премьера, такое решение «позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги».

Как сообщали Центробанк 17 сентября, в ЦФО в августе 2019 года произошло снижение годовой инфляции по до 4,4%. Но получается, что воронежцам цену все-таки поднимут на 7%?

По крайней мере, депутаты решили поддержать обращение мэрии к губернатору Александру Гусеву с просьбой установить предельное значение индекса именно в размере 7% с июля 2020 года.

- Такие изменения ждут жителей правобережной части Воронежа, которых обслуживает ПАО «Квадра» и левого берега, где тепло в дома подает ООО «Энерговид». Необходимые средства будут направлены на инвестиционные программы. Для остальных горожан, повышение тарифа будет на те значения, которые установит правительство РФ и утвердит региональное управление по тарифам, - комментруют в Гордуме.

ИСТОЧНИК KP.RU