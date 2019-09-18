Стала известна деловая программа РИФ-Воронеж 2019

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-18T17:31:37+03:00

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Ровно месяц остается до старта фестиваля интернет-технологий РИФ-Воронеж 2019. В этом году деловая программа включает семь потоков. 18 и 19 октября перед гостями фестиваля выступят более ста спикеров-практиков по темам интернет-маркетинга для бизнеса, IT-разработки, построения карьеры в сфере информационных технологий.

В 2019 году РИФ отмечает десятилетие. Фестиваль подтвердил статус главного IT-события Центрально-Черноземного региона и является одним из ключевых мероприятий российской интернет-отрасли. Организаторы фестиваля «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» Воронежской области и рекомендательный проект «Like&Go»! Генеральный партнер – международная IT-компания «VRP Consulting».

На сайте rifvrn.ru опубликована программа фестиваля. Еще идет ее наполнение, но уже известны хедлайнеры, сформированы основные секции и тематические блоки. Программа будет интересна людям с разным уровнем подготовки. Есть секции, где говорят на языке, понятном только узким специалистам. Например, выступления по SAP, SEO, IoT, блокчейн, диджитал-дизайну. Есть обсуждение проблем, с которыми сталкивается каждый бизнес, делающий ставку на продвижение в интернете. Например, настройка контекстной и таргетированной рекламы, контент для социальных сетей, юзабилити сайта, оценка эффективности каналов рекламы. Тема построения карьеры в IT будет интересна и студентам, и опытным специалистам.

Появился дополнительный зал, чтобы дать представить региональные кейсы. И в формате дискуссий поговорить о проблемах, которые влияют на работу регионального бизнеса.

Хедлайнерами десятого фестиваля РИФ-Воронеж стали:

В программе запланированы выступления по темам SMM, SEO, таргетированная и контекстная реклама, интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение, разработка приложений, цифровая трансформация бизнеса, SAP, аналитика продаж, конверсия сайта, дизайн, кадры и карьера в IT.

Экспертами выступят представители компаний-лидеров в своем сегменте: РАЭК, DataArt, DSR Corporation, T-Systems, PromoPult, «Рокетбанк», «Северсталь-инфоком», «Антирабство», «РЕЛЭКС», eLama и др.

С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля http://rifvrn.ru/program.

Напомним, что в 2018 году фестиваль посетило 4600 человека из Воронежа, Липецка, Курса, Белгорода, Тамбова, Орла и других городов. Еще 3700 зрителей смотрели онлайн-трансляцию мероприятия.

Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте rifvrn.ru,.

ИСТОЧНИК KP.RU