Воронежский авиазавод закончил стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-18T16:35:26+03:00

Первый образец должен увидеть небо в 2021 году

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На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка первого опытного образца самолета Ил-96-400М. Это широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский авиалайнер, конкурент "Боингам" и "Аирбасам". Его "родственник" Ил-96-300 используется кубинской авиакомпанией, а также специальным летным отрядом "Россия", который перевозит первых лиц государства.

Ил-96-400М строят на удлиненной базе транспортного Ил-96-400Т. В салоне будет от 370 до 436 мест. Самолет полностью состоит из отечественных комплектующих. Даже двигатели будут российскими.

Как рассказывают в ПАО "Ил", стапельная сборка - один из значимых технологических этапов создания нового лайнера, после которого агрегаты планера будут перемещены в цех окончательной сборки. Строительство планируется завершить к концу 2020 года. Первый полет опытного образца намечен на 2021-й.

ИСТОЧНИК KP.RU